Americana promove avaliação nutricional e educação alimentar nas escolas

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Estudantes da rede municipal de Educação de Americana participam da “Avaliação Nutricional e Promoção da Educação Alimentar e Nutricional no Ambiente Escolar”, realizada esta semana em 13 escolas vinculadas à Prefeitura. A ação é desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Educação e a FAM (Faculdade de Americana), por meio do curso de graduação em Nutrição.

A atividade inclui a aferição de peso, estatura e análise do consumo alimentar para diagnóstico do estado nutricional dos estudantes e a realização de oficinas e dinâmicas pedagógicas adaptadas à faixa etária das crianças e adolescentes e integradas à matriz curricular.

As seguintes escolas municipais aderiram à proposta: Casas da Criança Aracy, Panamby, Tahira, Juriti, Arapiranga, Pitanga, Urupê e Araúna, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Aracati, Ceci e Cunhataí e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Darcy Ribeiro e Milton Santos.

As intervenções são conduzidas nas escolas municipais por docentes e estudantes do Curso de Nutrição da FAM, sob supervisão técnica de nutricionistas vinculadas à secretaria, e estão em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A ação integra a programação da 8ª Edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), iniciativa nacional promovida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

“O trabalho na Educação municipal vai muito além da sala de aula e inclui também o cuidado com a alimentação e a nutrição das crianças e adolescentes matriculadas em nossas escolas. Por este ser um tema intimamente ligado ao bem-estar dos estudantes, estamos felizes com esta parceria que traz novos conhecimentos e contribui para o desenvolvimento pedagógico de cada um”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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