Biblioteca arrecada livros e brinquedos para a ludoteca

Biblioteca de Americana arrecada livros e brinquedos para a ludoteca

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A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano”, vinculada à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está arrecadando livros infantis e adultos e brinquedos novos e usados para compor a ludoteca do espaço, localizado à Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

A ludoteca conta com mesas, cadeiras, brinquedos e decoração especial para receber as crianças que frequentam a biblioteca na companhia de seus familiares ou responsáveis. O local permanece aberto durante todo o horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Já os livros doados à biblioteca são incorporados ao acervo e disponibilizados para empréstimos para usuários cadastrados. Para se cadastrar, basta comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de endereço. Após a inscrição, o usuário tem acesso ao acervo e pode solicitar empréstimos, conforme regulamento vigente. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis para o cadastramento.

A Biblioteca de Americana aceita doações de obras literárias em bom estado de conservação, incluindo infantis e infantojuvenis. Livros didáticos, técnicos, enciclopédias e volumes danificados não são recebidos.

“A Biblioteca Municipal foi recentemente eleita pela população como uma das 7 Maravilhas de Americana e em outubro, comemora 71 anos de atividades como um espaço de encontro e troca de conhecimentos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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