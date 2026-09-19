Lucas Leoncine e Renan de Angelo participam de audiência para revisão do Plano Diretor

Lucas Leoncine e Renan de Angelo participam de audiência pública para revisão do Plano Diretor de Turismo de Americana

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Os vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Renan de Angelo (Podemos) participaram na quinta-feira (17), no auditório do Centro de Cultura e Lazer, de audiência pública para revisão do Plano Diretor de Turismo de Americana. Participaram dos debates a diretora da Unidade de Turismo da prefeitura de Americana, Roseli dos Santos, a presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Elza Cassitas Sferra, técnicos da área, conselheiros municipais e representantes dos setores público e privado de Americana.

Durante a audiência, os participantes puderam tirar dúvidas, propor melhorias e indicar prioridades para os próximos anos, além de participar de uma atividade de análise técnica sobre o setor no município. A atualização do documento é uma das exigências para a manutenção do título de Município de Interesse Turístico (MIT), aprovado em votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 2025, na ocasião do aniversário de 150 anos de fundação de Americana.

Lucas Leoncine explicou que os trabalhos para a redação do novo plano estão acontecendo em parceria com o Senac de Americana. “Americana é uma cidade profundamente rica, tanto na existência de áreas verdes quanto em espaços culturais e históricos, porém muitos desses espaços estão fechados e deteriorados. Com os efeitos da reforma tributária, a aposta no setor turístico será inevitável para o fomento do consumo interno, geração de empregos e receitas – precisamos de um novo Plano Diretor que aponte caminhos e investimentos a serem realizados”, disse.

“Participar dessa discussão é importante para que o novo plano diretor de turismo reflita as potencialidades e as necessidades de Americana. Temos espaços, história, cultura, eventos e áreas que podem ser mais bem aproveitados para fortalecer o turismo e movimentar a economia local. É importante ouvir quem atua no setor e construir um planejamento que possa trazer resultados para a cidade nos próximos anos”, afirmou o vereador Renan de Angelo.

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