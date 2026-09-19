Festival de Teatro de Americana recebe 87 inscrições de quatro estados brasileiros

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O CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana 2026, recebeu 87 inscrições com propostas de companhias do interior paulista, da Grande São Paulo e dos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. O evento será realizado de 8 a 11 de outubro, em diversos pontos da cidade, com entrada gratuita.

A programação do festival em 2026 inclui espetáculos, oficinas, rodas de conversa e ações de formação de público, promovendo o encontro entre artistas, grupos, profissionais da cultura e comunidade, fortalecendo a cena teatral de Americana e ampliando o acesso às artes cênicas.

O chamamento público recebeu inscrições de diferentes formatos e públicos, incluindo espetáculos adultos, infantis, teatro de rua, propostas para espaços alternativos e oficinas. O festival contará com oito deles, sendo três infantis, três montagens para espaços alternativos ou de rua e duas peças de teatro adulto, além de duas oficinas destinadas à formação, experimentação e compartilhamento de conhecimentos relacionados às artes cênicas. A prioridade é para propostas de artistas e grupos de Americana.

“O Festival de Teatro de Americana vai reunir artistas de diferentes territórios em quatro dias de espetáculos, oficinas e encontros, em uma programação gratuita realizada pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi e produzida com muita dedicação pelas equipes, que agora estão envolvidas no processo de curadoria dos espetáculos inscritos”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O CultivArt Fest 2026 aposta na descentralização e ocorrerá em equipamentos culturais, escolas e espaços públicos em diversas regiões de Americana, levando o teatro para além dos palcos tradicionais. Após as apresentações, artistas e público também participarão de rodas de conversa e mediações culturais, em um espaço para discussão de processos criativos, temáticas, produção e os caminhos da criação teatral.

Toda a programação contará com medidas de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras e ações para ampliar a participação de pessoas com deficiência. A expectativa é envolver cerca de 40 profissionais da cultura, entre artistas, técnicos, produtores, oficineiros e mediadores.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), em parceria com o Núcleo Artístico EntreMundos e a RCA Dance. A iniciativa conta com o investimento do Fundo Municipal de Assistência à Cultura e apoios do Conselho Municipal de Cultura e Câmara Setorial de Teatro.

Serviço

CultivArt Fest – Festival de Teatro de Americana 2026

8 a 11 de outubro de 2026

Espetáculos, oficinas, rodas de conversa e atividades formativas

Programação gratuita

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