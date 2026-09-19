A comunidade de Mãe do Rio no Pará está em choque após a brutal execução da Influenciadora criadora de conteúdo Evelyn Lima Dantas (21 anos).

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Durante a madrugada de quarta-feira, dois homens armados invadiram à força sua residência, a arrastaram até a calçada e atiraram várias vezes contra ela sob os olhos de seu pai.

Antes de fugir, os sicários pintaram na fachada as iniciais “TCP”, deixando a marca do Terceiro Comando Puro, uma das facções mais perigosas do país.

Por trás de suas fotos de viagens e glamour para mais de 24 mil seguidores, Evelyn enfrentava um histórico sombrio: tinha antecedentes por tráfico de drogas e, no dia 9 de setembro passado, havia saído em liberdade após ser investigada por sua suposta cumplicidade no assassinato de um sargento aposentado da polícia.

Influenciadora e delação

A principal hipótese das autoridades é que se tratou de uma ordem para silenciá-la e evitar que delatasse a organização criminosa, ou um sangrento acerto de contas entre facções.

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