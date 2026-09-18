As equipes de vôlei e handebol da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana entram em quadra neste fim de semana para uma série de compromissos por competições regionais. As partidas serão disputadas entre esta sexta-feira (18) e domingo (20), em diferentes cidades da região.

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Pelo vôlei, as equipes masculinas sub-19 e feminina sub-13 enfrentam São João da Boa Vista neste sábado (19), pela Liga Regional. O time masculino joga às 18h, no Ginásio do CIC (Centro de Integração Comunitária), em São João da Boa Vista, enquanto a equipe feminina entra em quadra às 11h30, no Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão), também em São João da Boa Vista.

No handebol, a equipe feminina adulta terá três compromissos por duas competições. Pela LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo), Americana enfrenta Itapira nesta sexta-feira (18), às 20h30, no Parque Prezotto, em Piracicaba.

O segundo confronto da equipe acontece no sábado (19), pela LHI (Liga de Handebol do Interior), contra Indaiatuba, às 8h30, no Complexo Esportivo CECAP, em Indaiatuba.

Encerrando a agenda, Americana volta à quadra no domingo (20), pela LHESP, para enfrentar Marília, às 10h45, no Ginásio Adrianinha, em Nova Odessa.

Confira a agenda completa:

Vôlei Masculino – Liga Regional

Sub-19

São João da Boa Vista x Americana

Data: 19/09 (sábado)

Horário: 18h

Local: Ginásio do CIC (Centro de Integração Comunitária), em São João da Boa Vista

Vôlei Feminino – Liga Regional

Sub-13

São João da Boa Vista x Americana

Data: 19/09 (sábado)

Horário: 11h30

Local: Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão), em São João da Boa Vista

Handebol Feminino – Adulto

LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo

Americana x Itapira

Data: 18/09 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Local: Parque Prezotto, em Piracicaba

Handebol Feminino – Adulto

LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo

Americana x Marília

Data: 20/09 (domingo)

Horário: 10h45

Local: Ginásio Adrianinha, em Nova Odessa

LHI – Liga de Handebol do Interior

Americana x Indaiatuba

Data: 19/09 (sábado)

Horário: 8h30

Local: Complexo Esportivo CECAP, em Indaiatuba