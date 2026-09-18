As equipes de vôlei e handebol da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana entram em quadra neste fim de semana para uma série de compromissos por competições regionais. As partidas serão disputadas entre esta sexta-feira (18) e domingo (20), em diferentes cidades da região.
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Pelo vôlei, as equipes masculinas sub-19 e feminina sub-13 enfrentam São João da Boa Vista neste sábado (19), pela Liga Regional. O time masculino joga às 18h, no Ginásio do CIC (Centro de Integração Comunitária), em São João da Boa Vista, enquanto a equipe feminina entra em quadra às 11h30, no Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão), também em São João da Boa Vista.
No handebol, a equipe feminina adulta terá três compromissos por duas competições. Pela LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo), Americana enfrenta Itapira nesta sexta-feira (18), às 20h30, no Parque Prezotto, em Piracicaba.
O segundo confronto da equipe acontece no sábado (19), pela LHI (Liga de Handebol do Interior), contra Indaiatuba, às 8h30, no Complexo Esportivo CECAP, em Indaiatuba.
Encerrando a agenda, Americana volta à quadra no domingo (20), pela LHESP, para enfrentar Marília, às 10h45, no Ginásio Adrianinha, em Nova Odessa.
Confira a agenda completa:
Vôlei Masculino – Liga Regional
Sub-19
São João da Boa Vista x Americana
Data: 19/09 (sábado)
Horário: 18h
Local: Ginásio do CIC (Centro de Integração Comunitária), em São João da Boa Vista
Vôlei Feminino – Liga Regional
Sub-13
São João da Boa Vista x Americana
Data: 19/09 (sábado)
Horário: 11h30
Local: Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão), em São João da Boa Vista
Handebol Feminino – Adulto
LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo
Americana x Itapira
Data: 18/09 (sexta-feira)
Horário: 20h30
Local: Parque Prezotto, em Piracicaba
Handebol Feminino – Adulto
LHESP – Liga de Handebol do Estado de São Paulo
Americana x Marília
Data: 20/09 (domingo)
Horário: 10h45
Local: Ginásio Adrianinha, em Nova Odessa
LHI – Liga de Handebol do Interior
Americana x Indaiatuba
Data: 19/09 (sábado)
Horário: 8h30
Local: Complexo Esportivo CECAP, em Indaiatuba
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