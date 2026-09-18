Que a luta para não roubarem ou destruírem windbanners das campanhas políticas é conhecida na região não é novidade. Mas uma loja de carros do Mollon em Santa Bárbara d’Oeste foi surpreendida no começo da noite desta quinta-feira.

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Um homem que passava pela loja “Auto Dream” simplesmente levou o windbanner da loja. O ataque foi por volta das 18h40 e deixou o time da Auto Dream indignado.

Vídeo- roubaram windbanner de loja de carro