O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18) em delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

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Alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, realizada na quinta-feira (17), Milton afirmou que estava viajando e que retornaria para provar sua inocência.

Nesta sexta, ele se apresentou acompanhado de um delegado. O ex-vereador de São Paulo Milton Leite (União Brasil) é investigado pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por suspeitas relacionadas à atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transporte público da capital.

Milton Leite e conexões na região

O partido tem candidatos em Sumaré e Nova Odessa e foi alvo de disputa em Santa Bárbara d’Oeste. Na cidade, Willian Tião, ligado aos Leite, ‘derrotou’ o time Carlos Fontes, que foi para o PP de Maurício Neves.