FUMDEC será administrado por comissão vinculada à Diretoria Municipal da Defesa Civil, fortalecendo a organização das ações de prevenção e resposta a emergências
A Prefeitura de Sumaré criou e nomeou a Comissão Gestora do Fundo Municipal da Defesa Civil (FUMDEC), instrumento destinado ao fortalecimento da estrutura municipal de Defesa Civil. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 12.908, de 9 de dezembro de 2025.
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O FUMDEC está vinculado à Diretoria Municipal da Defesa Civil, atualmente integrada ao Gabinete do prefeito Henrique do Paraíso, e terá sua gestão acompanhada pela comissão constituída conforme estabelece o artigo 3º do decreto municipal.
A criação da Comissão Gestora estabelece uma estrutura específica para a administração do fundo, contribuindo para a organização dos procedimentos relacionados aos recursos destinados às ações de Defesa Civil no município.
A medida integra o processo de fortalecimento da atuação da Prefeitura em prevenção, preparação, resposta e enfrentamento de situações de emergência e desastres, áreas que exigem planejamento e atuação coordenada do poder público.
A Comissão Gestora do FUMDEC será composta pelos membros nomeados no ato oficial, ficando a presidência sob responsabilidade do primeiro integrante relacionado na composição.
Relevância
Conforme estabelecido no ato de nomeação, os serviços prestados pelos integrantes da Comissão Gestora do FUMDEC serão gratuitos e considerados relevantes para o município.
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