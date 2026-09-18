A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré realizou, nesta semana, a capacitação “Ateliê de Sabores”, voltada a gestores escolares, equipes de nutrição e integrantes do Núcleo Pedagógico da rede municipal de ensino.

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O objetivo do projeto é proporcionar uma experiência prática com os alimentos e ampliar as possibilidades de abordagem da alimentação saudável de forma transversal no cotidiano escolar. Durante a formação, os participantes realizaram experimentos e conheceram estratégias para trabalhar conceitos relacionados à nutrição de maneira lúdica e significativa com os estudantes.



Entre as práticas apresentadas estão experimentos científicos realizados em cozinha experimental, jogos pedagógicos voltados à conscientização alimentar e a utilização de materiais didáticos específicos sobre alimentação e nutrição.

Fala Lucas Lima, da Educação Sumaré

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes Lima, destaca que a formação amplia as possibilidades de integrar educação, saúde e práticas pedagógicas no ambiente escolar. “A alimentação saudável pode ser trabalhada para além da orientação; ela também pode se transformar em aprendizagem. Aliamos a nutrição às práticas pedagógicas, e com isso fortalecemos o desenvolvimento integral dos estudantes e contribuímos para a construção de hábitos que podem acompanhá-los por toda a vida”, destacou.