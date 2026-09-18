Dois adolescentes de 14 e 16 anos detidos em Americana por roubo de moto na noite desta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou, na noite desta quinta-feira (17), uma motocicleta que havia sido furtada e apreendeu dois adolescentes, de 14 e 16 anos, envolvidos no ato infracional análogo ao crime de furto qualificado de veículo.

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A ocorrência teve início após moradores do Jardim Glória informarem, por meio de um grupo de comunicação, que dois indivíduos encapuzados estariam empurrando uma motocicleta amarela pela Rua Luiz Plácido Massochetti. As equipes da GAMA iniciaram patrulhamento pela região.

Durante as buscas, um vigia do bairro Parque Novo Mundo avistou dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de uma área de mata, na Rua Rio Claro, e solicitou apoio aos agentes.

Um adolescente de 14 anos foi abordado e confessou a participação no furto, indicando o paradeiro de outro envolvido. Em seguida, as equipes localizaram um segundo adolescente, de 16 anos, que também confessou o ato infracional e apontou o local onde a motocicleta havia sido escondida.

Os agentes realizaram diligências até a área indicada, nas proximidades da Estrada dos Pontello, ao lado do córrego Recanto, onde localizaram a motocicleta Honda Twister, de cor amarela, que foi recuperada.

Na sequência, os adolescentes indicaram o endereço onde o veículo havia sido subtraído. A vítima foi localizada e informou aos guardas que ainda não tinha conhecimento do furto.

Outras diligências foram realizadas para localizar possíveis envolvidos, mas eles não foram encontrados.

Os adolescentes e a motocicleta recuperada foram encaminhados ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, Dr. Robson Gonçalves de Oliveira. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de furto.

Adolescentes devolvidos às mães

Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados aos cuidados de suas respectivas genitoras. A motocicleta foi restituída à vítima.

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