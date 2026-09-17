O presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, estará em Americana no fim da manhã desta sexta-feira (18), onde ministrará a palestra “Inteligência Artificial na Indústria 4.0”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento também terá uma Reunião Plenária e uma breve Cerimônia de Boas-Vindas às Novas Empresas Associadas.

Cervone abordará em sua palestra, dente outras coisas, a importância da IA na automação de decisões e processos operacionais, os benefícios que as empresas terão com a adoção desta tecnologia e os desafios para implementá-la.

Cervone em Americana

Palestra “Inteligência Artificial na Indústria 4.0”

Data: 18 de setembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 11h

Local: Ciesp Americana (Rua do Marceneiro, 134)

Leia + sobre economia, emprego e mercado