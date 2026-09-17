O estudante de Campinas Paulo Otávio Trindade, de 17 anos, criou este ano o Clube do Cofrinho, projeto gratuito de educação financeira, e já alcança sucesso em todo o Brasil. A primeira turma foi presencial, aqui na região e contou com vinte pessoas.

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“Foi justamente esse limite de vinte vagas que me mostrou que o presencial nunca alcançaria muita gente, então construí um curso online gratuito, do zero, sem patrocínio e sem nenhuma verba de divulgação”, disse.

Hoje o Clube do Cofrinho tem 196 pessoas cadastradas em 16 estados, 146 módulos concluídos e 11 certificados emitidos. Existe também uma versão infantil, o Cofrinho Kids, com 26 crianças inscritas. Tudo é gratuito, sem fins lucrativos e sem cobrança em nenhuma etapa.

Estudante conta um pouco da evolução do projeto

O projeto não nasceu online, nasceu de uma sala com vinte cadeiras aqui na região, e virou site porque as cadeiras acabaram. Ele está chegando a lugares pouco óbvios para educação financeira, como um estande do curso dentro da fábrica da Lenovo em Indaiatuba, levando o conteúdo para colaboradores e terceiros.

Há ainda parcerias em andamento com a Secretaria de Educação de Vitória da Conquista (BA), que pode somar 12 mil alunos de 12 a 18 anos, com a Fundação Matias Machline, de 750 alunos, e com empresas que podem somar outros 800.