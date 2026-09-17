Era 3h da madrugada e dois casos de violência doméstica foram registrados em Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira 17. Casos no Batagim e no Zabani. Em um dos casos, depois de bater na namorada, o rapaz foi pra casa da mãe e foi encontrado dormindo.
O primeiro caso foi às 3h34 na rua Ipanema no jardim Batagin. Os soldados Silva Monteiro detiveram I. M., 27 anos, autônomo. A equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica.
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No local, a equipe foi informada por um transeunte de que a vítima havia buscado auxílio junto à vizinha, pela mesma via. Na residência, a vítima relatou ter sido agredida no rosto e ofendida por seu ex-companheiro, após este pular o portão e adentrar sua residência.
A equipe localizou o suspeito, que havia deixado o imóvel, e alegou ter ido ao local após receber mensagens da ex-companheira, informando que ela estava passando mal. A vítima foi conduzida ao Posto de Saúde, onde recebeu atendimento médico e, após liberação, foi conduzida ao plantão policial. No plantão, o delegado de polícia deliberou pelo registro da ocorrência de violência doméstica, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.
Ainda era 3h e o segundo caso
Aconteceu com registro às 3h55 na rua Plácido Ribeiro Ferreira, no parque Zabani. A Equipe Delta soldados Reis e Gabriel.
Equipe acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Em contato com P.X., 21, dona de casa, esta relatou que, por volta das meia noite e meia, após discussão acerca do término do relacionamento, seu namorado A. J., 27, auxiliar de confecção, a agrediu fisicamente.
Ele apertou o pescoço e ainda desferiu chutes, além de ameaçá-la de morte caso acionasse a Polícia Militar.
Diante do relato e do estado flagrancial, a equipe deslocou-se até a residência do indivíduo, onde a mãe do autor informou que ele estava dormindo. Após contato, foi determinada sua saída da residência para os procedimentos cabíveis, porém o indivíduo desobedeceu à ordem legal e evadiu-se para os fundos, adentrando novamente o imóvel pela porta da cozinha.
De posse da chave do portão, cedida pela vítima, as equipes adentraram o local e realizaram a detenção do autor, que apresentava comportamento agressivo e alterado. As partes foram submetidas a atendimento médico e, posteriormente, encaminhadas ao plantão policial. A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que deliberou pelo registro da ocorrência, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.
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