Chefão em fuga- O ex-vereador de São Paulo Milton Leite (União Brasil), de 67 anos, é um dos alvos do pedido de prisão temporária da Operação Vectura Corrupta, deflagrada nesta quinta-feira, 17, pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil para investigar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte coletivo da capital paulista.

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Por meio de comunicado, Leite disse que está viajando, mas irá se apresentar às autoridades em até 24 horas. “Estou em viagem, não estou foragido, e vou me apresentar às autoridades em até 24 horas. Vou provar minha inocência em todas as acusações.”

Chefão com conexões na região

O partido tem candidatos em Sumaré e Nova Odessa e foi alvo de disputa em Santa Bárbara d’Oeste. Na cidade, Willian Tião, ligado aos Leite, ‘derrotou’ o time Carlos Fontes, que foi para o PP de Maurício Neves.

Leite foi vereador por sete mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal por seis anos. Ele deixou a Câmara ao final de 2024, após 28 anos no Legislativo. Mesmo sem mandato, continuou atuando e tendo influência na política.

Em 2025, participou de articulações internas do União Brasil na capital e, no ano seguinte, assumiu a presidência estadual da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas.

A trajetória política de Leite começou na zona sul de São Paulo, onde cresceu, na região de Piraporinha. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1996, para assumir o mandato no ano seguinte, e conseguiu seis reeleições consecutivas, permanecendo na Casa até 2024.

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