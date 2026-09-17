Após dias de chuvas, que obrigaram o cancelamento das feiras, os feirantes podem comemorar. As Feiras Noturnas em Nova Odessa serão retomadas a partir desta quarta (16). Com a melhora do clima, as barracas reabrem ao público, movimentando a economia local.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Trata-se de uma iniciativa municipal de apoio aos feirantes e pequenos empreendedores dos setores alimentício e de artesanato da cidade. A organização das Feiras Noturnas é feita pelo Departamento de Cultura e Turismo.

Feiras Noturnas seguem

Nesta quinta-feira (17), a Feira Noturna mais antiga da cidade acontece no estacionamento e na área externa da Rodoviária, com acesso pela Rua Rio Branco, nº 699, no Jardim Santa Rosa. O evento, que ocorre das 17h às 22h, também é uma excelente opção de lazer e de compras para os moradores.

Já na sexta (18), a Feira Noturna do Jardim Santa Rita e Região acontece no estacionamento do Paraná Supermercado, na esquina da Avenida São Gonçalo com a Rua João Severiano da Silva. O espaço conta com diversas barracas, que vão de food trucks a artesanato, e atrai muitos visitantes.

Ainda na sexta-feira acontece a Feira Livre do Jardim Alvorada, ao lado da EMEB Profª Salime Abdo, das 7h às 12h.

Na manhã do sábado (19), a principal feira diurna da cidade é a Feira Livre do Centro, que acontece das 6h às 12h. O evento é realizado no Espaço Feira Livre Nova Odessa — também conhecido como Centro de Feiras e Eventos —, localizado na Rua Anchieta, 458, ao lado da Escola Estadual João Thienne.

“As Feiras Noturnas são um sucesso em Nova Odessa, e são parte do trabalho da gestão municipal de ampliar essas ações que promovem cultura, lazer e também fortalecem o empreendedorismo local, porque estamos atendendo feirantes da cidade”, disse a responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo, Fernanda Martinhão.

Leia Mais notícias da cidade e região