Santa Bárbara d’Oeste decretou situação de emergência nesta quarta-feira (16) após os danos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo a Prefeitura, foram cerca de 150 milímetros em 96 horas, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e descargas elétricas.



Com o decreto, os órgãos municipais ficam mobilizados para agilizar os trabalhos de recuperação nas áreas afetadas. Entre os problemas registrados estão alagamentos, quedas de árvores e o agravamento da situação da ponte Roldão Jorge Ferreira, que liga os bairros San Marino e Jardim das Laranjeiras.

Santa Bárbara e ponte que já estava interditada

A ponte já estava interditada e teve parte da estrutura cedida no sábado (12). O local continua bloqueado, e a Prefeitura informou que busca iniciar a recuperação em caráter emergencial.

Leia Mais notícias da cidade e região