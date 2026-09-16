O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, esteve reunido na tarde desta quarta-feira (16) com representantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo para discutir as demandas provocadas pelos alagamentos e enchentes registrados nos últimos dias no município. O encontro ocorreu às 16h, na sede da Defesa Civil estadual, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

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Durante a reunião, foram discutidas ações de acolhimento e assistência às famílias atingidas pelos temporais. Segundo a Prefeitura, a prioridade neste momento é garantir suporte imediato às pessoas que ficaram desabrigadas, com atenção direta às necessidades dos moradores afetados antes do avanço para as demais etapas de resposta ao evento climático.

Fala Henrique

“Neste momento, nossa prioridade é cuidar das pessoas. Precisamos garantir que cada família atingida tenha o acolhimento e o suporte necessários para atravessar esse período. Ao mesmo tempo, estamos buscando junto ao Governo do Estado os caminhos para recuperar as estruturas que foram danificadas pelas chuvas e restabelecer a normalidade em Sumaré”, afirmou o prefeito Henrique do Paraíso.

Além da assistência às famílias, o encontro tratou dos danos provocados pelas chuvas na infraestrutura do município. Entre os pontos afetados estão pontes e estradas vicinais que precisaram ser interditadas ou tiveram suas estruturas comprometidas.