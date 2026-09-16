O ambiente de notícias sobre o ecossistema do Caso Banco Master vive uma vertiginosa aceleração de audiência na rede brasileira, impulsionado pelas tensões na cúpula do Judiciário, investigações da Polícia Federal e novos desdobramentos de bastidores. A Taboola, líder global em oferecer performance em escala para anunciantes, realizou um levantamento na Open Web que revela que o epicentro do volume absoluto de leitura permanece sob a liderança das instâncias judiciais e dos personagens centrais do caso.

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O termo “STF” acumulou 17 milhões de pageviews no período, ostentando um salto de 128% em atenção. No centro dessa engrenagem, o nome do empresário Daniel Vorcaro gerou 11 milhões de visualizações de páginas, com uma disparada de 143% no interesse, impulsionado por reportagens sobre acordos e desdobramentos de sua detenção. O ministro André Mendonça anotou 5,1 milhões de pageviews e um crescimento de 460% em atenção, enquanto o nome de Alexandre de Moraes atingiu 3,6 milhões de acessos, com um avanço de 200%.

Banco Master e mais

A temperatura política e jurídica escalou com força a partir das movimentações na Polícia Federal e nos relatórios de inteligência. A palavra “investigações” somou 2,6 milhões de pageviews, apresentando uma alta de 196% em atenção impulsionada por discussões sobre eventuais comissões parlamentares no Congresso e quebras de sigilo. No mesmo ritmo, o ministro Edson Fachin registrou um salto de 779% no interesse, atingindo 2,4 milhões de visualizações de páginas.

O termo “inquérito” anotou 2,3 milhões de pageviews (+394%), seguido pela marca corporativa “Banco Master”, que alcançou 2,2 milhões de acessos (+71%). Já a palavra “ministros” consolidou 2,1 milhões de pageviews (+759%). O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, registrou uma das maiores variações do levantamento, com um avanço de 5.528% em atenção na rede (2 milhões de pageviews), ancorado pelo debate em torno da permanência no cargo e da condução dos procedimentos legais. Completa o panorama o termo “Julgamento”, com 1,8 milhão de pageviews (+69%) e “Dias Toffoli”, com 98 mil acessos (+2.127%).

“Em apurações desse porte, o interesse da audiência migra do acompanhamento técnico para um consumo de massa altamente atento. O comportamento das pessoas na Open Web evidencia uma vigilância sobre as decisões das instituições, mas também mostra como novos fatos de bastidores expandem o alcance da pauta para o grande público em tempo real”, analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

Sobre a Taboola

A Taboola capacita empresas a crescer por meio de tecnologia de publicidade de performance que vai além de search e social, oferecendo resultados mensuráveis em escala.

A Taboola trabalha com milhares de anunciantes que investem diretamente no Realize, sua plataforma publicitária avançada, alcançando 600 milhões de usuários ativos diariamente nos principais publishers do mundo. Grandes publishers como NBC News, Yahoo, e fabricantes de dispositivos como Samsung e Xiaomi, utilizam a tecnologia da Taboola para expandir sua audiência e receita, tornando o Realize uma solução única, com algoritmos especializados e alcance incomparável.