Vereadores homenageiam voluntários da Casa Apoio ao Hospital Estadual de Sumaré

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A Câmara Municipal de Sumaré aprovou, na reunião ordinária desta terça-feira (15), a moção de congratulação apresentada pelo vereador Tião Correa (PSDB) ao Grupo de Voluntários Viva Feliz – Instituição Sr. Antônio Garcia (Casa Apoio ao Hospital Estadual de Sumaré – HES) pelos seus 25 anos de fundação, celebrados no dia 13 de setembro. O documento recebeu 18 votos favoráveis em plenário. Todas as propostas votadas pelos parlamentares estão disponíveis para consulta no site do Legislativo.

Segundo o documento, a Casa Apoio foi fundada em 2001 por Maria Irene Garcia De Nadai, após presenciar as dificuldades enfrentadas pelos acompanhantes de pacientes do Hospital Estadual de Sumaré. A entidade sem fins lucrativos oferece acolhimento humanizado, refeições gratuitas, alojamento, kits de higiene e suporte ortopédico para pessoas do município, diversas regiões do Brasil e até do exterior. Além do abrigo, a instituição desenvolve importantes iniciativas sociais, como a doação de enxovais para recém-nascidos, confecção de polvos terapêuticos em crochê e produção de próteses mamárias externas para mulheres mastectomizadas.

Na moção, o vereador ainda destaca que a Casa Apoio opera de forma totalmente autônoma, sem receber subvenções financeiras governamentais, mantendo suas atividades por meio de eventos beneficentes, como bazares e barracas de alimentos, e apoio da sociedade civil e entidades parceiras. O texto enfatiza o papel do grupo voluntário para a consolidação do padrão de excelência e humanização do atendimento do HES. Nas palavras de Tião Correa, “é unanimidade entre gestores e a comunidade médica que o Grupo Viva Feliz teve um peso moral e estrutural decisivo para que o HES atingisse esse patamar de excelência, pois a humanização do atendimento médico só é plena quando o familiar do paciente também é acolhido com dignidade”.

Maria Irene Garcia De Nadai esteve presente no plenário, acompanhada dos voluntários Vagner e Neusa Rikato, para receber a homenagem e fazer uso da tribuna. Em sua fala, ela manifestou seus agradecimentos e seu orgulho em fazer parte da instituição.

“Chegar a duas décadas e meia de portas abertas é uma tarefa não fácil e não simples. É o resultado diário de amor ao próximo. Ao longo desse quarto de século, nossa instituição acolheu pessoas em momento de grande vulnerabilidade, oferecendo não apenas um teto, um prato de comida, um lugar de descansar, mas principalmente acolhimento, esperança e dignidade. Esse reconhecimento oficial por parte do Poder Legislativo Municipal avalia nossa luta e mostra que nosso trabalho faz diferença na vida de pessoas e da nossa comunidade”, complementa Maria Irene.

Moções

Durante a sessão desta terça-feira, os vereadores também aprovaram a moção de congratulação entregue pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) a Gabriel Oliveira Farias, em reconhecimento à sua trajetória de vida e a perseverança na construção de seus objetivos. A Mesa Diretora aprovou ainda a moção de pesar apresentada pelo vereador César Bianchi (PP) pelo falecimento de João Bosco Gomes.

Ordem do Dia

Todos os projetos previstos na pauta foram aprovados pelos parlamentares. O Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2026, de autoria do vereador Valdir de Oliveira, que concede o Título de Cidadã Sumareense a Amélia Moreno Carrara, recebeu 20 votos a favor. O Projeto de Lei n º 12/2026, do vereador Welington da Farmácia (MDB), que denomina Avenida 4 do loteamento Residencial Villa Flórida de Avenida Maria Aparecida Bertachini Lopes, recebeu 19 favoráveis. Por fim, o PL n° 160/2026, apresentado pelo vereador Geraldo Medeiros (PT), que institui o “Dia Municipal da Mãe Atípica” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré e dá outras providências, recebeu a mesma votação em plenário.

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