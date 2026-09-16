EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL

A ASSOCIAÇÃO CINECLUBE SOFÁ, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 53.248.719/0001-02, com sede à Rua Narciso Faggion, 335, Bairro Praia dos Namorados, Americana/SP, por sua Presidenta, no uso das atribuições previstas em seu Estatuto Social, em conformidade com os artigos 17 a 20 e 53 a 56

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convoca os Associados Poltronas com direito a voto para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2026, às 9h, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos Associados Poltronas, e às 10h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede da Associação, no endereço acima mencionado, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA I – Apresentação, apreciação e deliberação sobre as prestações de contas referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025;

II – Apresentação, apreciação e deliberação sobre os Relatórios Anuais de Atividades referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025;

III – Apresentação, apreciação e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Orçamento Financeiro da Associação para o exercício de 2026.

IV – Eleição e posse da Diretoria Executiva da Associação Cineclube Sofá para mandato de 2 (dois) anos;

V – Eleição e posse do Conselho Fiscal da Associação Cineclube Sofá para mandato de 2 (dois) anos; Para a condução do processo eleitoral, foi designada, em 16 de setembro de 2026, a Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes membros:

Caroline C. de Lima Ardrim Renato de Oliveira Souza Monize Borges de Carvalho As chapas interessadas em concorrer à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal deverão ser apresentadas separadamente, mediante protocolo dos respectivos requerimentos de inscrição perante a Secretaria da Associação, para encaminhamento à Comissão Eleitoral, no período de 17 a 21 de setembro de 2026, observados os requisitos e condições estabelecidos no Estatuto Social.

Os requerimentos deverão identificar os integrantes das respectivas chapas e os cargos aos quais concorrem, acompanhados das autorizações individuais exigidas pelo Estatuto Social. Poderão participar da Assembléia e exercer o direito de voto os Associados Poltronas que estiverem quites com todas as suas obrigações perante a Associação, nos termos do Estatuto Social.

Denize Ramos Ferreira

Presidente Associação Cineclube Sofá