Um homem que ameaçou mulher, foi dar rolê de carro sem carta CNH e ainda apresentava sinais de embriaguez foi detido esta terça feira em Sumaré.

OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Logradouro: Rua Antônio Consulino – Jardim Maria Antônia – Sumaré

Autor: (41 Anos)

Vítima: (46 Anos)

Na madrugada de terça-feira (15), a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro. No local, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte e agredida pelo companheiro, que teria utilizado facas durante as ameaças.

Ameaçou e passou de carro

Enquanto a equipe realizava o atendimento, o individuo passou pelo local conduzindo um veículo e foi abordado nas proximidades. Durante a busca veicular, foram localizadas duas facas, que, segundo a vítima, teriam sido utilizadas nas ameaças.

Em consulta aos sistemas, constatou-se que o veículo estava com o licenciamento em atraso e que o condutor não possuía CNH. Também foram constatados sinais de ingestão de bebida alcoólica.

Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis e o veículo foi removido ao depósito credenciado. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.