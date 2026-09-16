DAE realiza 169 consertos de vazamentos em 7 dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 169 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 8 e 14 de setembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os sete dias, foram realizados 64 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 47 em passeios (VAP) e 58 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 169 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Campo Verde, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Centro, Colina, Conserva, Cordenonsi, Iate Clube de Americana, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jardim Esplanada, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Santana, Jardim Santa Sofia, Jardim São Paulo, Vila Mathiensen, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Universitário, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Domingos, São Jerônimo, São Manoel, Vila Belvedere, Vila Bertini e Vila Gallo.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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