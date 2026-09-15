Terceirizado da manutenção do HM morre esta tarde

Terceirizado cai do telhado do HM Americana e morre

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Um funcionário que realizava manutenção no telhado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, morreu no fim da tarde desta terça-feira (15), após sofrer uma queda.

Segundo as primeiras informações, o serviço estava sendo realizado por causa dos problemas provocados pela forte chuva que atingiu a cidade. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Americana informa que um funcionário da Santa Casa de Chavantes, de 32 anos, que atuava na área de manutenção do Hospital Municipal, sofreu uma queda em uma área restrita da unidade, localizada entre o pronto-socorro e a Unacon, e veio a óbito no final da tarde desta terça-feira (15). As circunstâncias estão em apuração e o caso está sendo registrado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Americana lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos.

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