Terminou de forma triste o desaparecimento de Alex Rodrigo Nascimento, de 42 anos. O morador de Santa Bárbara d’Oeste foi identificado como o homem encontrado morto às margens da Rodovia Anhanguera, em Araras.

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Ele estava desaparecido desde 21 de fevereiro, após deixar o hospital onde fazia tratamento para depressão.

O corpo foi localizado em 25 de abril, em avançado estado de decomposição. A confirmação da identidade ocorreu quase sete meses depois, após exames solicitados pela Polícia Civil.

Caso Triste

Fernanda Daniel | Novo Momento