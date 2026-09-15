Prefeitura executa revitalização da pintura na ADI Euvaldo

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A ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, recebeu nova pintura em todos os ambientes. Salas de aula, corredores, refeitório, quadra coberta, entre outros espaços, foram revitalizados.

Outra melhoria executada na unidade escolar foi a troca parcial do telhado, proporcionando maior conforto acústico e térmico, além da instalação de novas prateleiras na despensa.

Os serviços realizados na ADI “Dr. Euvaldo” integram um cronograma planejado pela Secretaria de Educação que contempla todas as escolas municipais. Além de obras e reformas, são realizadas manutenções elétricas e hidráulicas, limpeza de caixas-d’água, dedetização, capinação, entre outras ações que contribuem para garantir espaços mais adequados ao convívio e à aprendizagem.

A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 16 mil alunos, da Educação Infantil à EJA (Educação de Jovens e Adultos).

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