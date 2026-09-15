O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com 108 vagas de emprego disponíveis para profissionais que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas de atuação, atendendo candidatos com diferentes perfis e experiências profissionais.

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Os salários informados variam de R$ 1.142,33 a R$ 2.500, de acordo com a função e os requisitos estabelecidos pelas empresas contratantes.

A oferta de oportunidades integra as ações da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, para aproximar trabalhadores e empresas e ampliar o acesso da população às oportunidades de emprego.

Atendimento

Os interessados devem procurar o PAT de Sumaré para consultar as oportunidades disponíveis, verificar os requisitos de cada vaga e realizar o encaminhamento para os processos seletivos.

A Prefeitura orienta os candidatos a manterem o currículo atualizado e os documentos pessoais em mãos para facilitar o atendimento.

As vagas podem ser preenchidas ou alteradas conforme a demanda das empresas, por isso é importante que os interessados procurem o PAT o quanto antes.

Serviço

PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré

Atendimento presencial

108 vagas disponíveis

Salários de R$ 1.142,33 a R$ 2.500

Oportunidades em diversas áreas