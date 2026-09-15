Ação da polícia terminou com apreensão de quase 8 quilos de maconha/Dry em Nova Odessa nesta segunda-feira. A operação aconteceu na parte da tarde na Rua Pedro Rosa no residencial Klavin com duas pessoas presas.

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Policiais militares da Força Tática receberam informações sobre um veículo que estaria transportando entorpecentes para abastecer o tráfico na região. Durante o patrulhamento, o veículo foi localizado em Nova Odessa.

Na averiguação, dois indivíduos, de 27 e 30 anos foram abordados e, com autorização dos moradores, foi realizada busca no imóvel. No local, foram encontrados 73 tabletes de dry, porções de maconha, balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico. No veículo, também foram localizados mais quatro tabletes de dry.

Maconha e dry

Ao todo, foram apreendidos 7,980 kg de maconha/dry, três aparelhos celulares e o veículo utilizado no transporte.

Os dois rapazes já possuíam antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e furto.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Distrito Policial de Nova Odessa, onde a prisão em flagrante foi ratificada e permaneceram presos à disposição da Justiça