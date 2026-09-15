A transformação tecnológica e a crescente complexidade da gestão em saúde vêm mudando a forma como hospitais e instituições organizam processos, controlam recursos e garantem a qualidade da assistência.

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Nesse cenário, o faturamento e a auditoria assumem um papel cada vez mais estratégico, contribuindo para a sustentabilidade financeira, a identificação de perdas, a análise de resultados e a tomada de decisões mais eficientes.

É justamente sobre essa evolução que profissionais de diferentes áreas da saúde poderão refletir durante o 24º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar (AUDHOSP) e o 10º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Assistência Hospitalar na Saúde Suplementar (AUDHASS).

Realizados pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), os eventos acontecem de 15 a 18 de setembro, em Águas de Lindóia, com o tema “Nada se perde, tudo se transforma. A evolução do faturamento e da auditoria”.

“Estamos vivendo uma transformação profunda na saúde, impulsionada pelo avanço tecnológico, pela inteligência artificial e pela digitalização dos processos. Nesse cenário, o faturamento e a auditoria assumem um papel cada vez mais estratégico, contribuindo para evitar perdas, apoiar decisões e garantir a sustentabilidade das instituições”, afirma Edson Rogatti, diretor-presidente da Fehosp.

A programação começa no dia 15 de setembro, com o pré-congresso, que reunirá discussões sobre temas importantes para a gestão e a auditoria em saúde. Entre os assuntos estão os desafios das Organizações Sociais de Saúde (OSS), com esclarecimentos sobre contratos de gestão, metas, indicadores, registro da produção e penalidades, além de questões relacionadas aos transplantes, como novos procedimentos, estrutura do programa e incentivos financeiros. O dia também contará com a palestra magna de Katia Magni, especialista em Recursos Humanos.

Nos dias 16 e 17, os participantes poderão acompanhar uma programação voltada aos principais desafios da auditoria, do faturamento e da gestão em diferentes cenários da saúde. Entre os destaques do AUDHOSP estão as discussões sobre auditoria e controle no Sistema Único de Saúde (SUS), as perdas invisíveis de faturamento e o monitoramento e os resultados da Tabela SUS Paulista.

Simultaneamente, o AUDHASS promoverá debates sobre os desafios e as transformações da saúde suplementar, com temas como “Visão de Futuro para a Saúde Suplementar”, “Cirurgias por Robótica: Preparando-nos para Auditar” e “Avaliação de Novas Tecnologias: Como utilizar Medicina Baseada em Evidências”. As discussões devem abordar os impactos das novas tecnologias e a necessidade de preparar os profissionais para acompanhar as mudanças que já fazem parte da realidade do setor.

No dia 18, a programação conjunta do AUDHOSP e do AUDHASS abordará o programa federal Agora Tem Especialistas e o impacto da inteligência artificial no faturamento e na auditoria em saúde. Também serão anunciados os vencedores da 2ª edição do Prêmio Fatima Conceição, que reconhece iniciativas voltadas ao aprimoramento da gestão hospitalar.

Oficinas e Salas de Atendimento complementam a programação

Além das palestras e debates, a programação contará com oficinas sobre “Profissional do Futuro – IA & Auditoria Hospitalar”, “Oncologia”, “Ortopedia”, “Faturamento no SUS” e “Emendas Parlamentares”. Os participantes também poderão esclarecer dúvidas em Salas de Atendimento com representantes de órgãos da saúde.

“Precisamos estar preparados para transformar processos e utilizar novas ferramentas de forma estratégica. O AUDHOSP e o AUDHASS são espaços importantes para essa troca e para a construção de caminhos para uma saúde mais eficiente e sustentável”, conclui Rogatti.

Serviço tecnologia em debate

24º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar (AUDHOSP)

10º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Assistência Hospitalar na Saúde Suplementar (AUDHASS)

Data: 15 a 18 de setembro

Local: Praça Dr. Vicente Rizzo, 160 – Jardim Paraíso, Águas de Lindóia (SP)

Informações e inscrições: audhosp.com.br

Sobre a Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo)

Há 66 anos, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) trabalha intensamente pela melhoria, profissionalização e modernização da rede hospitalar paulista, buscando excelência no atendimento à saúde da população.

A Federação promove para as entidades beneficentes uma constante busca por recursos, atualização junto aos temas mais pertinentes relacionados à saúde e atuação intensa junto aos governos estadual e federal, agindo sempre em defesa dos interesses da classe hospitalar, sendo a voz das entidades filantrópicas junto aos vários segmentos da sociedade.

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