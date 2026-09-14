A Câmara de Sumaré realiza, nesta terça-feira (15), a sua 29ª Sessão Ordinária com uma pauta voltada ao reconhecimento social e inclusão: o Projeto de Lei n° 160/2026, de autoria do vereador Geraldo Medeiros (PT), que institui o “Dia Municipal da Mãe Atípica” no Calendário Oficial de Eventos do Município.

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O encontro está marcado para acontecer às 10h e pode ser acompanhado presencialmente no plenário do Legislativo ou ao vivo pelo canal oficial da Casa no YouTube (youtube.com/@CamaraSumare).

De acordo com a proposta, a data será celebrada anualmente no segundo sábado do mês de maio, estrategicamente definida na véspera do Dia das Mães e o objetivo é criar um espaço de acolhimento entre as mães que se dedicam a cuidar de filhos com deficiência, transtornos (como TEA e TDAH), doenças raras e outras condições e reconhece-las socialmente.

O PL conversa diretamente com a Lei Municipal n° 7.468, Política Municipal de Apoio às Mães Atípicas “Cuidar de Quem Cuida”, sancionada em maio do ano passado. A Lei Municipal já prevê diretrizes como suporte psicológico para mães, capacitação na rede pública e incentivos fiscais para empresas que flexibilizarem a jornada dessas mulheres. Além dessa lei, o projeto também se liga ao PL n° 457/2025, que visa instituir a “Semana de Prevenção da Saúde da Mulher para Mães Atípicas” para a primeira semana de maio, e foca no cuidado clínico e físico dessas mães.

Se aprovado, o novo projeto atuará na dimensão imaterial: fortalecendo a identidade coletiva e o combate ao preconceito. “A rotina de uma mãe atípica é marcada por uma jornada exaustiva e muitas vezes invisível, com reflexos severos em sua saúde mental. Instituir esta data é um ato de justiça social que materializa o lema de ‘cuidar de quem cuida’ em nosso município”, pontua Geraldo na justificativa do projeto.

Ordem do Dia em Sumaré

Além da pauta das mães atípicas, a Ordem do Dia traz também mais dois Projetos de Lei. O Projeto n° 05/2026, de autoria do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), concede o Título de Cidadã Sumareense à Sra. Amélia Moreno Carrara, pelo histórico de serviços prestados no município. E o PL n° 12/2026, de autoria do vereador Welington da Farmácia (MDB), define a atual Avenida 4, do loteamento Residencial Villa Flórida, como “Avenida Maria Aparecida Bertachini Lopes”.