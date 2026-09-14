O candidato a deputado estadual Virginelli (MDB) realiza nesta terça-feira, 15 de setembro, às 18h15, no Le Florence, em Sumaré, um grande encontro com lideranças, apoiadores, eleitores e representantes de diferentes setores da sociedade.

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O evento será um momento de mobilização e diálogo em torno de um projeto que busca garantir a Sumaré e à região uma representação forte, democrática e presente na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Entre as principais propostas de Virginelli estão a modernização da saúde, o fortalecimento da segurança pública com tecnologia e inteligência, o programa Todos por Elas, de proteção às mulheres, a Vacina contra as Bets, além de ações para modernização e segurança das estradas, desenvolvimento econômico e geração de oportunidades.

Para Virginelli, reunir pessoas em torno de objetivos comuns é essencial para construir um mandato com legitimidade e força política. “Um mandato forte não se constrói sozinho. Queremos unir pessoas, ouvir a população e construir uma representação verdadeiramente presente, capaz de defender Sumaré e buscar resultados para nossa região.”

O encontro poderá contar com as presenças de Henrique do Paraíso, Andre da Farmácia, do presidente do MDB de Sumaré, Welington da Farmácia, e do candidato a deputado federal Raí do Paraíso.

Grande Encontro com Virginelli

— terça-feira, 15 de setembro, às 18h15, no Le Florence – Rua Hedy Madalena Bocchi, 310 — Jardim Florença (Nova Veneza), Sumaré/SP — CEP 13177-454.