O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, definiu nesta semana os quatro semifinalistas da 3ª divisão. Também houve partida pela 1ª divisão no Centro Cívico.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Pela 1ª divisão, na terça-feira (29), o Bruxela estreou na competição com vitória por 7 a 0 sobre o São Vito. Na mesma rodada, o Cantareira venceu o Lions por 3 a 0 por W.O.
Pela 3ª divisão, foram disputadas as quartas de final. Na quarta-feira (30), o Recanto venceu o Unidos do Guanabara/Atlético United por 2 a 1, enquanto o Jardim da Mata derrotou o Americana por 2 a 0. Na quinta-feira (1º), o UFC venceu a Portuguesa por 4 a 0, e o Zanaga superou o Arsenal por 4 a 2.
Com os resultados, Recanto, Jardim da Mata, UFC e Zanaga avançaram às semifinais da 3ª divisão e também garantiram vagas na disputa da 2ª divisão na temporada 2027. As semifinais serão disputadas na quarta-feira (7), a partir das 19h, no Centro Cívico.
Confira os resultados Gigantão
1ª divisão – 3ª rodada noturna
29/09 (terça-feira)
Centro Cívico
Bruxela 7 x 0 São Vito
Cantareira 3 x 0 Lions (W.O.)
3ª divisão – Quartas de final
30/09 (quarta-feira)
Centro Cívico
19h – Recanto 2 x 1 Unidos do Guanabara/Atlético United
21h – Jardim da Mata 2 x 0 Americana
01/10 (quinta-feira)
Centro Cívico
UFC 4 x 0 Portuguesa
Arsenal 2 x 4 Zanaga
Próximas partidas
1ª divisão – 4ª rodada noturna
06/10 (terça-feira)
Centro Cívico
19h – São Roque x Lírios City
3ª divisão – Semifinais
07/10 (quarta-feira)
Centro Cívico
19h – Recanto x Jardim da Mata
21h – UFC x Zanaga
Leia + sobre esportes