O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, definiu nesta semana os quatro semifinalistas da 3ª divisão. Também houve partida pela 1ª divisão no Centro Cívico.

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Pela 1ª divisão, na terça-feira (29), o Bruxela estreou na competição com vitória por 7 a 0 sobre o São Vito. Na mesma rodada, o Cantareira venceu o Lions por 3 a 0 por W.O.

Pela 3ª divisão, foram disputadas as quartas de final. Na quarta-feira (30), o Recanto venceu o Unidos do Guanabara/Atlético United por 2 a 1, enquanto o Jardim da Mata derrotou o Americana por 2 a 0. Na quinta-feira (1º), o UFC venceu a Portuguesa por 4 a 0, e o Zanaga superou o Arsenal por 4 a 2.

Com os resultados, Recanto, Jardim da Mata, UFC e Zanaga avançaram às semifinais da 3ª divisão e também garantiram vagas na disputa da 2ª divisão na temporada 2027. As semifinais serão disputadas na quarta-feira (7), a partir das 19h, no Centro Cívico.

Confira os resultados Gigantão

1ª divisão – 3ª rodada noturna

29/09 (terça-feira)

Centro Cívico

Bruxela 7 x 0 São Vito

Cantareira 3 x 0 Lions (W.O.)

3ª divisão – Quartas de final

30/09 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Recanto 2 x 1 Unidos do Guanabara/Atlético United

21h – Jardim da Mata 2 x 0 Americana

01/10 (quinta-feira)

Centro Cívico

UFC 4 x 0 Portuguesa

Arsenal 2 x 4 Zanaga

Próximas partidas

1ª divisão – 4ª rodada noturna

06/10 (terça-feira)

Centro Cívico

19h – São Roque x Lírios City

3ª divisão – Semifinais

07/10 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Recanto x Jardim da Mata

21h – UFC x Zanaga

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