O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 44 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas aos moradores do município e algumas funções exigem experiência.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto, ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

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Além das oportunidades da semana, o órgão — que funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade — fará um mutirão de empregos no dia 9 deste mês. A ação para a J&T Express ocorrerá das 9h às 16h com vagas para Auxiliar de Operações Logísticas.

Confira as vagas disponíveis PLT:

AÇOUGUEIRO (2 vagas): Ensino Médio e experiência na área. Ter disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

AJUDANTE DE AÇOUGUE (2 vagas): Ensino Médio. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição, assistência médica, cartão-convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica e Gympass.

AJUDANTE DE ELÉTRICA (1 vaga): Ensino fundamental ou médio. Desejável interesse em aprender e desenvolver carreira na área elétrica/ou automação. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

AJUDANTE GERAL (3 vagas): Vaga masculina. Não é necessária experiência. Desejável residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar + PLR, cesta básica, refeição no local e vale-transporte.

A JUDANTE GERAL II (3 vagas): Vaga masculina. Conhecimento em elétrica e hidráulica. Interesse em trabalhar na área ambiental. Facilidade de comunicação e pro atividade. Carteira de habilitação A e B.

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas): Prestar apoio nas obras rodoviárias. De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h18. Salário R$ 1.900,00, vale-refeição R$ 519,14, almoço R$ 20,95/dia, plano odontológico e vale-transporte.

ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (1 vaga): Experiência na área de compras e licitações. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Salário: R$ 2.800,00.

ASSISTENTE DE MARKETING E SUPORTE COMERCIAL (1 vaga): Superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade, Comunicação ou áreas correlatas. Experiência com redes sociais e produção de conteúdo e conhecimento em Canva e/ou ferramentas de edição. Mínimo de 2 anos de experiência em Marketing. CNH categoria B. Disponibilidade para deslocamentos eventuais. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

AUXILIAR DE LIMPEZA (1 vaga): Experiência em limpeza em banheiro, salas administrativas e demais dalas da empresa. Para trabalhar de se segunda a sexta-feira, das 6h às 16h. Salário R$ 1.903,00, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica, refeição no local e adicional insalubridade.

COORDENADOR DE PROJETOS (1 vaga): Ensino superior completo em Engenharia ou áreas correlatas. Experiência com coordenação ou liderança de projetos industriais, elétricos e/ou automação. Conhecimento em Autocad e ferramentas de projetos. Disponibilidade para viagens. Facilidade de acesso a Nova Odessa. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

CONSULTOR DE VENDAS (1 vaga): Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário: R$ 2.025,00 + premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, TotalPass e Cartão de Todos.

ELETRICISTA MONTADOR (1 vaga): Ensino médio completo. Curso técnico ou formação SENAI em elétrica de automação. NR10, NR10 SEP e NR35 atualizadas. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

ESTÁGIO DE ENGENHARIA AMBIENTAL/ GESTÃO AMBIENTAL (1 vaga): Conhecimento em auto cad, inventor e pacote office.

ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO (1 vaga): Estar matriculado e frequentando o Ensino médio. Ter vontade de aprender, comprometimento e disposição. De segunda a sexta – 4 horas por dia. Bolsa estágio + Vale-transporte.

ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO (1 vaga): Estar matriculado e frequentando o Ensino Médio, ter vontade de aprender, comprometimento e disposição. Para trabalhar de segunda a sexta-feira 4 horas por dia. Bolsa estágio e vale-transporte.

INSPETOR DE QUALIDADE (1 vaga): Experiência com instrumentos de medição, interpretação de desenho técnico, conhecimento na elaboração de 8D e domínio em pacote office. Salário R$ 3.405,00 a combinar, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica e refeição no local.

LAVADOR DE CARROS (1 vaga): Com experiência. Salário R$ 3.500,00, comissão e cesta básica.

MONTADOR DE PAINEL ( 2 vaga s ): CNH válida. Experiência na área de montagem de painéis e disponibilidade para viagens. Pra trabalhar de segunda a quinta-feira, das 07h30 às 17h30, e às sextas, das 07h30 às 16h30. Salário a combinar, vale-refeição, vale-transporte, Wellhub, refeição no local e convênios odontológico e médico.

OPERADOR DE CAIXA (2 vagas): Ensino Médio completo. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica, assistência odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

OPERADOR DE CAIXA II (2 vagas): Com experiência em loja. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina e convênio odontológico, cartão-convênio com farmácia e compras.

OPERADOR DE PRODUÇÃO (2 vagas): Experiência em indústria metalúrgica, linha de conexões e tubulares. Conhecimento em uso de instrumento de medição. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h. Salário a combinar, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica e refeição no local.

OPERADOR DE ROÇADEIRA (3 vagas): Realizar a rolagem e limpeza da vegetação em área de rodovias, utilizando roçadeira manual. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h18. Salário R$ 2.300,00, vale-refeição de R$ 519,14, almoço R$ 20,95/dia, plano odontológico e vale-transporte.

PLANEJADOR DE OBRAS (1 vaga): Superior completo ou cursando em Engenharia, Administração, Gestão de projetos ou áreas correlatas. Experiência com planejamento e acompanhamento de obras, projetos de atividades industriais. Conhecimento em excel, ferramentas de planejamento, como “MS Project” será um diferencial. Disponibilidade para viagens, conforme necessidade das obras. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (2 vagas): Superior em Educação Física e CREF ativo para atuar em academia. Horário das 5h às 11h ou das 17h às 23h. Salário R$ 16,00 por hora + ajuda de custo R$ 240,00, prêmio por desempenho e prêmio assiduidade de R$ 200,00.

SEPARADOR LOGÍSTICO (4 vagas): Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: assistência médica e odontológica, estacionamento gratuito, seguro de vida e alimentação no local.

SOLDADOR OXIACETILENO (1 vaga): Experiência em solda oxiacetileno com maçarico. De segunda a sexta das 6h às 16h. Salário a combinar, convênios médico e odontológico, vale-transporte, cesta básica e refeição no local.

SUBGERENTE DE LOJA (1 vaga): Ensino Médio, maior de 18 anos. Experiência como subgerente, líder de loja ou vendedora. Disponibilidade para horário de shopping.

VENDEDORES (2 vagas): Com ou sem experiência. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina, convênios odontológico e farmácia, além de cartão-desconto compras.

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