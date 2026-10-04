Morre Bia Vieira, aos 51 anos, em Santa Bárbara
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Morreu na noite deste sábado (3), aos 51 anos, Fabiana Maria Bello Vieira, conhecida como Bia Vieira, em Santa Bárbara d’Oeste. A morte ocorreu por volta das 22h. Segundo informações iniciais, Bia sofreu uma sepse, infecção generalizada, após um quadro decorrente de pedra na uretra, e não resistiu. Conhecida na cidade pelo jeito irreverente e personalidade marcante, sua morte causou comoção. O velório será neste domingo (4), às 10h, no Berto Lira, e o sepultamento, às 13h, no Cemitério da Paz.
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