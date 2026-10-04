A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (1) as ações do Outubro Rosa no Município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No decorrer do mês serão promovidas diversas atividades, com oferta de serviços relacionados à saúde das mulheres, dando destaque para a intensificação de informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. As ações são coordenadas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas).

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e o Centro de Referência em Saúde da Mulher já contam com decoração especial, solicitações de mamografia e de coleta de exame de papanicolaou, veiculação de vídeos educativos e Salas de Espera Ativa sobre o tema.

Outubro rosa durante o mês

Nas próximas semanas as orientações sobre o tema serão intensificadas por meio de ações nos Grupos de Gestantes, Programa QualiVida, Grupo Faça Saúde, entre outras atividades.

Os demais setores da Saúde também estarão mobilizados com a Campanha, por meio de palestras e divulgação dos serviços disponíveis na rede. Informações sobre o cronograma de ações desenvolvidas podem ser obtidas na UBS ou Complexo de Saúde mais próximos, no Centro de Referência em Saúde da Mulher e nos canais oficiais de comunicação da prefeitura.

Em Santa Bárbara, os exames de mamografia e coletas de papanicolaou podem ser solicitados pelo médico no momento da consulta ou pela enfermeira, durante todo o ano. Após a solicitação, os agendamentos são feitos pela recepcionista da unidade de saúde. Os casos que apresentarem alterações são encaminhados para investigação mais aprofundada no Centro de Referência em Saúde da Mulher e tratamento em referências do SUS no Estado.

Para ter acesso aos serviços, basta comparecer à unidade mais próxima da residência ou ao Centro de Referência em Saúde da Mulher (Rua Floriano Peixoto, 780, Centro) e verificar os atendimentos disponíveis.

Leia + sobre saúde