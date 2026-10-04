Denis Andia vota em Santa Bárbara d’Oeste e destaca campanha serena e com coração

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Denis Andia, candidato a deputado federal, votou na manhã deste domingo (4), na Escola Estadual “Inocêncio Maia”, na região central de Santa Bárbara d’Oeste. Ele esteve acompanhado da esposa, Roberta, do pai, Laerson Andia, e do irmão, Laerson Andia Júnior.

Após deixar o local de votação, Denis destacou o contato direto com a população durante a campanha, lembrando das caminhadas por Santa Bárbara d’Oeste e outras cidades da região, onde visitou empresas, comércios, entidades e conversou com pessoas de diferentes setores da sociedade.

Ao longo da caminhada, o candidato apresentou suas propostas e reforçou a importância de ampliar a representatividade da região em Brasília, com o objetivo de levar as demandas dos municípios ao Congresso Nacional e buscar ações que contribuam para melhorar a vida da população.

“Foi uma caminhada levada com o coração e muito amor, uma campanha limpa e serena, como sempre fazemos: indo às ruas, conversando com as pessoas e levando nossas ideias e nosso compromisso com as cidades, a região e o Brasil. Ao longo desses meses, levamos esperança às pessoas, mostrando que é possível fazer o certo e o bem. Deus abençoou muito essa jornada e colocou pessoas queridas e verdadeiras ao nosso lado. Coloco meu coração e minha vida nas mãos de Deus, confiando no que Ele preparou para nós. E que este seja um domingo feliz, de democracia, respeito e gratidão”, afirmou.

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