Cozido das ações da polícia militar em Americana e Santa Bárbara d’Oeste tem caso de moto recuperada, de um rapaz que entregou sua arma Taurus e outro de tráfico de drogas.

O primeiro caso foi no final da noite do sábado. : J.C. – 20 anos – Mecânico foi detido, por volta das 23h55.

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Policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pela Avenida Antônio Moraes Barros, em Santa Bárbara d’Oeste, quando visualizaram uma motocicleta transitando em contrafluxo e com o condutor sem capacete. Ao receber ordem de parada, o indivíduo tentou fugir, abandonando a motocicleta na Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, no Parque Residencial do Lago, e continuando a evasão a pé, sendo detido pela equipe.

Questionado sobre a procedência do veículo, alegou tê-lo adquirido havia aproximadamente três meses. Em contato com o proprietário, os policiais constataram que a motocicleta havia sido furtada momentos antes, na Rua Argentina, em Santa Bárbara d’Oeste.

J.C. e a motocicleta foram conduzidos ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste. Após as providências de polícia judiciária, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça, e a motocicleta foi recuperada.

O segundo caso foi este domingo, por volta das 13h na rua Comendador Thomas Fortunato. Foram apreendidas 1 arma Taurus 9mm com 9 munições e 3 carregadores.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para prestar apoio a um Oficial de Justiça durante o cumprimento de mandado judicial referente a medidas protetivas de urgência.

Durante o atendimento, o homem foi cientificado das medidas impostas pela Justiça, que incluíam a suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo. De forma voluntária, ele informou possuir uma arma regularmente registrada e realizou a entrega de uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, acompanhada de 9 munições.

O armamento foi recolhido pela equipe e apresentado, juntamente com os fatos, à autoridade policial para as providências cabíveis. Após o cumprimento da medida, as partes foram liberadas.

Última do cozido

Na tarde de 11 de setembro, por volta das 18h30, policiais militares da 2ª Companhia do 19º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, quando visualizaram dois indivíduos que fugiram ao perceber a presença policial.

Durante o acompanhamento, um deles dispensou sacolas plásticas, que foram localizadas posteriormente em uma residência, com apoio do proprietário do imóvel. No interior, foram encontradas 641 porções de cocaína (504 g), 293 porções de maconha (497 g), 52 porções de crack (22 g) e 12 porções de Maconha Ice (16 g). Com o abordado também foi localizado R$ 50,00.

O segundo indivíduo retornou ao local e passou a interferir na ação policial, tentando impedir o trabalho da equipe e danificando motocicletas policiais, sendo necessário o apoio de outras equipes para controlar a situação.

Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial. Um permaneceu preso por tráfico de drogas, e o outro pelos crimes de resistência, desacato e desobediência.