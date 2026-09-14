Último dia: vestibular de Medicina do Unasp oferta 60 vagas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2027 para bacharel em Medicina do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), que oferece 60 vagas para o Campus Hortolândia. Os interessados podem se inscrever até hoje, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Organizado pela FCC, o processo seletivo é destinado a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. Também é permitida a participação de treineiros, que poderão realizar as provas para treinamento e aferição de conhecimentos, mas não concorrerão às vagas nem poderão se matricular no curso de Medicina.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, até às 23h59 (horário de Brasília) de hoje. O valor da inscrição é de R$280 e o pagamento poderá ser efetuado até às 22h do dia 11 de setembro.

Provas

As provas do Processo Seletivo 2027 estão previstas para o dia 11 de outubro, no período da manhã, nas cidades de São Paulo (SP), Hortolândia (SP), Brasília (DF) e Belém (PA), conforme opção indicada pelo candidato no momento da inscrição. As informações sobre horários e locais serão divulgadas posteriormente pela FCC, por meio do Edital de Convocação e de Cartões Informativos enviados por e-mail.

O processo seletivo será composto por prova objetiva de conhecimentos gerais e prova discursiva-redação, com duração total de cinco horas. A prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, e poderá incluir questões interdisciplinares. As avaliações buscam verificar conhecimentos e habilidades dos candidatos, além de capacidades de raciocínio, pensamento crítico, compreensão, análise e síntese.

A confirmação da data, dos horários e dos locais de aplicação será divulgada oportunamente pela Fundação Carlos Chagas. Os candidatos devem manter atualizado o endereço de e-mail informado no momento da inscrição e acompanhar as publicações no site da FCC.

Sobre a Fundação Carlos Chagas (FCC)

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos que, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, foi declarada como de utilidade pública. Há mais de 60 anos, é reconhecida pela competência na atuação em duas grandes áreas: 1) concursos e processos seletivos e 2) pesquisa educacional. Com um trabalho pautado sempre pela qualidade, segurança e fidelidade na prestação de serviços, a FCC já realizou mais de 2,7 mil projetos, atendeu a 550 instituições e avaliou mais de 313 milhões de candidatos. Por meio de seu Departamento de Pesquisas Educacionais, dedica-se a programas de investigação sobre temas direta ou indiretamente relacionados a avaliação, políticas públicas, formação e trabalho docente, direitos sociais e relações de gênero e raciais. Site | Instagram | LinkedIn | YouTube

Serviço

Vestibular de medicina – Unasp

Inscrições: até 10 de setembro (quinta-feira), no site da banca organizadora.

Valor da inscrição: R$ 280

Provas: previstas para 11 de outubro, em São Paulo (SP), Hortolândia (SP), Brasília (DF) e Belém (PA).