O candidato a deputado federal Denis Andia apresenta seu site oficial, que reúne informações sobre sua história, trajetória política e o trabalho desenvolvido ao longo de sua vida pública.

A plataforma apresenta sua biografia, projetos, ações e resultados, organizados em três áreas: “Por nossa cidade”, “Por nossa gente” e “Pelo Brasil”. O espaço também reúne notícias e informações sobre sua atuação e agenda de campanha.

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“É importante que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Foram muitos anos de dedicação à vida pública, com ações concretas e resultados. O site reúne essa história em um só lugar para que cada pessoa possa conhecer e tirar suas próprias conclusões”, afirma Denis.

Com a iniciativa, o candidato busca ampliar o acesso da população à sua trajetória e aos resultados de seu trabalho.

Acesse www.denisandia.com.br e conheça a história de Denis Andia.