Julgamento sobre investigação de Moraes será teste para credibilidade do STF

Julgamento sobre investigação de Moraes será teste para colegialidade e credibilidade do STF, avalia especialista

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O Supremo Tribunal Federal (STF) terá nesta terça-feira (15) uma sessão que pode se tornar um marco na crise institucional envolvendo ministros da própria Corte e a Polícia Federal. O presidente do tribunal, Edson Fachin, pautou para o plenário o pedido para autorizar uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes a partir de mensagens encontradas no celular do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Mais do que decidir sobre a abertura ou não da apuração, o julgamento deve mostrar como o STF pretende estabelecer limites para investigações que envolvam seus próprios integrantes e responder coletivamente a uma sequência de decisões conflitantes tomadas nas últimas semanas.

A decisão de levar o caso ao plenário ocorre depois de uma escalada de tensão interna. André Mendonça indicou a necessidade de autorização para apurar Moraes; posteriormente, Moraes apresentou pedido para investigar Mendonça por suposto abuso de autoridade. Em meio à crise, decisões envolvendo o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também provocaram divergências entre ministros. Fachin assumiu a condução dos pedidos, suspendeu decisões sobre o comando da PF e retirou Moraes da relatoria do inquérito das fake news.

Para Raphael Medeiros, mestre em Direito Constitucional e advogado associado do GMP G&C Advogados Associados, o alcance da sessão ultrapassa a discussão específica sobre os fatos atribuídos aos ministros. “Talvez seja o principal ponto nem seja decidir nessa sessão quem está certo, quem está errado na crise que envolve os ministros da Corte e a Polícia Federal. O que, ao meu ver, realmente estará em julgamento é a capacidade do próprio Supremo Tribunal Federal oferecer uma resposta institucional a essa crise, que até agora foi marcada por decisões com grande concentração de poder, monocráticas e conflitantes por uma evidente tensão interna, talvez por conta inclusive de a gente estar em um ano eleitoral”, afirma.

Julgamento leva crise do campo individual para o plenário

A submissão do caso ao plenário transfere para a composição coletiva do Supremo uma controvérsia que vinha sendo marcada por decisões individuais de diferentes ministros. Caberá aos integrantes da Corte decidir se a Polícia Federal poderá investigar Moraes pelas mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro.

Para Medeiros, esse movimento coloca a colegialidade no centro da discussão. A expectativa, segundo ele, passa a ser não apenas pelo resultado específico do pedido, mas pela definição de parâmetros institucionais que possam orientar situações semelhantes. “Agora a expectativa é saber qual é a posição coletiva do Supremo Tribunal Federal diante desses fatos revelados, quais serão os limites, portanto, estabelecidos para eventuais investigações. Investigações envolvendo os próprios ministros e, sobretudo, de que forma a Corte pretende recuperar essa previsibilidade e segurança jurídica dos próprios atos”, avalia.

O julgamento também poderá ajudar a delimitar como deve funcionar a apuração de fatos envolvendo integrantes do STF e qual deve ser o papel dos diferentes atores institucionais nesses casos.

Ao assumir a condução da crise, Fachin afirmou que cabe à presidência zelar pela integridade do tribunal. Segundo o presidente do STF, quando fatos lançam dúvidas sobre o funcionamento da instituição, existe interesse no esclarecimento do ocorrido e, eventualmente, na atribuição de responsabilidades.

Medeiros ressalta que a análise institucional não deve ser confundida com qualquer antecipação de responsabilidade individual. “É fundamental lembrar também que não se pode antecipar a culpa ou inocência de qualquer pessoa, mas também não existe uma instituição democrática que possa se colocar acima de mecanismos de controle e de apuração”, afirma.

A questão ganha peso porque envolve simultaneamente independência judicial, autonomia investigativa, controles institucionais e o princípio segundo o qual autoridades públicas também estão sujeitas a mecanismos de responsabilização.

Transparência e credibilidade do STF estarão em jogo

Na avaliação do constitucionalista, a maneira como o Supremo conduzir a sessão poderá ser tão relevante quanto o próprio resultado. Uma resposta colegiada pode contribuir para estabelecer parâmetros mais claros diante de uma crise que, até agora, foi marcada por decisões distintas envolvendo ministros da Corte e a direção da Polícia Federal. O contexto político também amplia a repercussão do julgamento. A sessão ocorre em pleno ano eleitoral, período em que decisões do Supremo tendem a receber atenção ainda maior e em que previsibilidade e clareza institucional ganham importância adicional.

Para Medeiros, o tribunal terá a oportunidade de mostrar como seus mecanismos internos funcionam justamente quando a controvérsia envolve integrantes da própria instituição. “O fato é que é necessário transparência e, por isso, a sessão do dia 15 ultrapassa os personagens envolvidos. Vai ser justamente um teste importante para a colegialidade do STF, para a transparência e, principalmente, para a própria credibilidade da instituição”, conclui.

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