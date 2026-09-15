Gualter Amado pede medidas para desassoreamento do Ribeirão Quilombo

Leia + sobre política regional

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a adoção de medidas emergenciais e a articulação regional para o desassoreamento, aumento da capacidade de reservação e prevenção de enchentes no Ribeirão Quilombo.

No documento, o parlamentar destaca que as fortes chuvas registradas no último final de semana provocaram a elevação do nível do ribeirão, causando alagamentos. Segundo Gualter, os impactos atingem diretamente moradores, comerciantes e trabalhadores, com prejuízos materiais, perda de mercadorias e equipamentos, interrupção de atividades e dificuldades de acesso.

De acordo com o vereador, o problema não se limita ao território de Americana, já que o Ribeirão Quilombo atravessa o território de cidades vizinhas e envolve as condições de drenagem e ocupação urbana de diferentes municípios. Por isso, Gualter defende que as ações de prevenção e combate às enchentes sejam planejadas de forma conjunta.

“As mudanças climáticas têm contribuído para a ocorrência de eventos extremos de precipitação, com chuvas mais intensas em períodos cada vez mais curtos. Os alertas emitidos por instituições e órgãos especializados demonstram que os municípios precisam se antecipar aos problemas, adotando medidas preventivas e estruturais. Não podemos esperar que uma grande tragédia aconteça para somente depois buscar soluções. É necessário agir antes das próximas grandes chuvas, planejando e executando obras que aumentem a capacidade de drenagem e reservação e reduzam os riscos à população”, defende.

Entre as medidas sugeridas estão a realização de estudos técnicos sobre as condições atuais do Ribeirão Quilombo, incluindo o grau de assoreamento, a capacidade de vazão, os pontos críticos e as áreas sujeitas a transbordamentos. O autor também propõe projetos para o desassoreamento e a recuperação da capacidade hidráulica do ribeirão.

Outro ponto sugerido é a avaliação da implantação ou ampliação de sistemas de reservação de águas pluviais, como piscinões e bacias de retenção, com o objetivo de reduzir os picos de vazão durante períodos de chuvas intensas. A proposta também inclui a busca por recursos estaduais e federais para a execução das obras necessárias.

A indicação propõe que Americana articule a elaboração de um plano regional com as prefeituras de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Paulínia e Campinas, além da participação da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), do governo do estado, do governo federal e de órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos.

O vereador sugere ainda tratativas com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), os Comitês PCJ e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para obtenção de apoio técnico, estudos, projetos e recursos. Também estão entre as medidas o levantamento das áreas mais vulneráveis, a criação de um sistema integrado de monitoramento e alerta de chuvas e do nível do Ribeirão Quilombo e a adoção de ações emergenciais para reduzir os impactos sobre residências, estabelecimentos comerciais, vias públicas e equipamentos públicos.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP