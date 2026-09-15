A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou, na madrugada deste domingo (14), um veículo com queixa de roubo e apreendeu aproximadamente 700 gramas de drogas durante uma ação na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

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A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) identificar, por meio da Muralha Digital, a passagem de um Fiat Palio prata, placas KQV8H93, que constava como produto de roubo. O veículo havia acessado a Avenida Nossa Senhora de Fátima no sentido Rodovia/Centro.

As equipes da GAMA iniciaram o patrulhamento e localizaram o automóvel. Com apoio de outras viaturas, foi realizada a abordagem. No veículo estavam um homem de 19 anos e uma adolescente de 16 anos, ambos moradores de Nova Odessa.

Durante a vistoria no automóvel, os agentes localizaram, sob o banco do motorista, uma mochila contendo 258 porções de maconha e 206 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 700 gramas de entorpecentes. Também foram apreendidos R$ 154 em dinheiro e um aparelho celular.

Questionado sobre a procedência do veículo, o homem informou inicialmente que teria pegado o automóvel emprestado de um tio. Os agentes fizeram contato com o proprietário e confirmaram que o veículo havia sido roubado e ainda não havia sido localizado.

Gama levou pra delegacia

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante do homem de 19 anos, que permaneceu à disposição da Justiça. A adolescente foi ouvida e liberada, conforme os procedimentos previstos na legislação.

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