O atacante Pedro Henrique, formado (cria) nas categorias de base do Esporte Clube São Manoel, é um dos principais destaques do Rio Claro no Campeonato Paulista Sub-14. Com 14 gols marcados, o jogador figura entre os principais artilheiros da competição e vem sendo decisivo na campanha da equipe.

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No último duelo, diante do Independente de Limeira, Pedro Henrique deixou mais uma vez a sua marca e ajudou o Rio Claro a avançar na competição. Agora, o atacante americanense se prepara para um dos maiores desafios da temporada: enfrentar o Corinthians, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-14. O primeiro duelo está marcado para domingo, dia 20.

A história de Pedro Henrique no futebol começou no Esporte Clube São Manoel, onde ingressou na escolinha aos 10 anos. Sob o comando dos técnicos Tite e Thelmys, o jovem atacante rapidamente chamou a atenção pelo desempenho nos treinamentos e pela facilidade para marcar gols.

Cria veio do Guanabara

Morador do bairro Guanabara, em Americana — região que também revelou o lateral-direito Emerson Royal, que acumula passagens pelo futebol europeu e convocações para a Seleção Brasileira —, Pedro Henrique teve ainda oportunidades de mostrar seu futebol no União São João e no Flamengo.

O atacante faz questão de reconhecer a importância do São Manoel em sua formação e guarda com carinho os primeiros passos da carreira. “Fui acolhido como um filho pelos meus primeiros técnicos, o Tite e o Thelmys, e sempre serei muito grato pelo que o Esporte Clube São Manoel representou em minha carreira até aqui”, ressaltou Pedro Henrique.