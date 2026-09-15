O Hotel Florença, em Americana, realizará uma vernissage beneficente em prol da Basílica Santo Antônio de Pádua, com o objetivo de contribuir para obras de revitalização de um dos mais importantes patrimônios históricos, religiosos e arquitetônicos da cidade.

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A iniciativa reunirá quadros disponibilizados pelo próprio Hotel para comercialização, com toda a renda arrecadada destinada diretamente à Basílica. Além da aquisição das peças, a ação também estará aberta a doações espontâneas, permitindo que mais pessoas participem da mobilização.

O projeto nasceu da proposta de unir arte, história e solidariedade em uma ação capaz de mobilizar empresários, comunidade e parceiros em torno da preservação da Basílica.

“Mais do que realizar uma mostra, queremos criar uma mobilização em torno de algo que pertence à história de Americana. A ideia é que cada pessoa que participe, seja adquirindo uma obra ou fazendo uma doação, também passe a fazer parte desse movimento de preservação”, afirma Marcelo Contatto, proprietário do Hotel Florença.

A expectativa é que a iniciativa ajude a ampliar o alcance da campanha e reforce a importância da participação da iniciativa privada e da comunidade na conservação do patrimônio local.

Recursos serão destinados à nova etapa da revitalização

Nos últimos anos, a Basílica Santo Antônio já passou por importantes intervenções de conservação. Agora, uma nova etapa do projeto terá início, contemplando reparos nas lajes. A estimativa é que a obra custe em torno de R$680 mil e que os recursos obtidos com a vernissage contribuam com o projeto.

Segundo padre Cássio Rossette, a preservação da Basílica vai além de sua importância religiosa. “A Basílica faz parte da memória de Americana. Preservá-la significa cuidar de sua arquitetura, de suas obras, de sua história e de tudo aquilo que ela representa para diferentes gerações da cidade”, destaca.

A arrecadação será feita diretamente em benefício da Basílica, inclusive por meio das maquininhas da própria instituição, garantindo que os valores sejam destinados diretamente ao projeto.

Livros de Ouro serão retomados

Outro destaque da iniciativa será a retomada dos Livros de Ouro da Basílica, que registram historicamente contribuições realizadas em favor da instituição. Os livros estarão expostos durante a vernissage e serão reabertos para que novos apoiadores, caso desejem, possam registrar sua participação nessa nova etapa de mobilização.

A vernissage será aberta ao público a partir de 23 de setembro. As obras doadas pelo Hotel Florença permanecerão disponíveis para visitação e aquisição diretamente na Basílica e também poderão ser conhecidas por meio do site https://evento.basilicasantoantonio.com.br.

Quem quiser apoiar o projeto, também poderá realizar doações espontâneas diretamente para a Basílica. Além do Hotel Florença, a iniciativa tem apoio de Bouquet & Flor, Quadrum, Transportadora Contatto, Gráfica Americana e Juarez Godoy.

📌Serviço Hotel Florença

Vernissage em prol da Basílica Santo Antônio

Data: A partir de 23 de setembro de 2026

Local: Basílica Santo Antônio de Pádua | Americana/SP

Informações: https://evento.basilicasantoantonio.com.br