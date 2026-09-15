Secretaria de Nova Odessa recebe inscrições para Campeonato de Futsal

Secretaria de Esportes de Nova Odessa recebe inscrições para Campeonato Municipal de Futsal de Base

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A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Nova Odessa está recebendo inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal de Base. A previsão é que a competição aconteça em outubro, nas categorias Sub-9 (2017-2018), Sub-11 (2015-2016) e Sub-13 (2013-2014). Até o momento, doze equipes já se inscreveram para o torneio, que deve contar com aproximadamente 400 atletas e visa incentivar a prática esportiva e fortalecer a modalidade no município.

Os jogos acontecerão nos ginásios da cidade e o calendário dos confrontos será divulgado posteriormente, após a definição dos participantes e sorteio dos grupos. O secretário municipal da pasta, Angelo Foroni, destacou a importância da competição.

“É uma imensa alegria realizar este primeiro Campeonato Municipal de Futsal de Base para nossas crianças. Estamos na expectativa de que mais equipes se inscrevam, pois o esporte, independentemente de modalidade, é fundamental, especialmente para as crianças, e o torneio, sem dúvidas, acaba promovendo uma integração entre os pequenos atletas”, diz.

A realização da competição deve movimentar os espaços esportivos municipais com a presença das equipes e de seus familiares, que comparecerão para apoiar os atletas.

“Nossa intenção é fortalecer cada vez mais o esporte no município, começando pelas crianças. Este campeonato vai proporcionar a elas uma excelente oportunidade que vai além da competição: uma oportunidade de integração, e isso é gratificante”, disse o adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

A Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa funciona no Ginásio de Esportes ‘Jaime Nércio Duarte’, no Jardim Santa Rosa.

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