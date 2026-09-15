Prefeitura prepara visita às escolas para abordar prevenção ao Super 'El Niño'

Prefeitura de Nova Odessa prepara visita às escolas para abordar prevenção ao Super ‘El Ni ñ o’

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A Prefeitura de Nova Odessa está preparando uma visita às escolas do município para abordar a prevenção ao Super ‘El Niño’. A ação será feita por servidores da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil, com o apoio dos Bombeiros Voluntários, que se reuniram nesta quarta-feira para traçar as estratégias do calendário. As instituições de ensino receberão os representantes a partir desta semana.

Os órgãos trabalharão em conjunto com base no protocolo de ações a partir das informações sobre o evento climático, previsto para acontecer de outubro de 2026 a janeiro de 2027.

“Nossa meta é visitar as escolas das redes municipal, estadual e particular de nossa cidade para abordar os efeitos do Super ‘El Nino’ e preparar o corpo docente para casos de calor intenso e chuvas fortes, previstos para os próximos meses. Iniciaremos pelas escolas, mas outros pontos públicos estão sendo estudados para receber a mesma orientação”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.

Desde o início de junho, Nova Odessa vem discutindo estratégias para enfrentar os impactos previstos do ‘El Niño’. Em reunião técnica entre as secretarias, o município debateu ações voltadas à prevenção de enchentes, queimadas e outros efeitos que poderão ser provocados pela intensificação do fenômeno.

“A Prefeitura já havia realizado uma reunião intersetorial para discutir medidas voltadas ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos que estão sendo previstos por especialistas, caso se confirme a persistência das condições de ‘El Niño’. Na ocasião, foram discutidas estratégias a serem adotadas pelo município diante de situações como chuvas intensas, estiagens prolongadas, ondas de calor e queimadas. Com a proximidade de outubro e diante das condições climáticas que temos vivido, já daremos início ao protocolo pelas escolas, orientando professores, coordenadores e diretores”, finalizou Brocchi.

O ‘El Niño’ caracteriza-se pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que influencia as condições climáticas em diferentes partes do planeta. Especialistas indicam mais de 95% de chance de ocorrência e persistência do fenômeno ao longo dos próximos meses.

PROTOCOLO

Os órgãos criaram um protocolo, manual de situação de risco, de ações a partir de informações sobre o efeito climático ‘El Niño’:

* Em caso de temporal ou vendaval, encaminhar os alunos para o local mais seguro da escola, definido pela direção da escola (exemplo: longe de árvores ou de estruturas de grande porte que tenham risco de queda).

* Havendo queda de árvore, energia, destelhamento ou qualquer outra ocorrência que ofereça risco, acione imediatamente a Defesa Civil ou os demais órgãos.

* Em caso de queda de cabo ou curto-circuito, evite contato com equipamentos elétricos.

* Nos dias quentes, procure deixar o ambiente mais arejado, bem como evite atividades físicas entre 10h e 16h, e estimule a hidratação constante dos alunos.

Em caso de emergência, a escola deve acionar um dos seguintes telefones:

Defesa Civil: 3476.4219 ou Whatsapp 9.9416.2124

Meio Ambiente: 3476.5728

Guarda Municipal: 3466.1900

Corpo de Bombeiros: 193

Bombeiros Voluntários: 2216.0193

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