Prefeitura de Nova Odessa prepara visita às escolas para abordar prevenção ao Super ‘El Niño’

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Prefeitura prepara visita às escolas para abordar prevenção ao Super 'El Niño'

Prefeitura de Nova Odessa está preparando uma visita às escolas do município para abordar a prevenção ao Super ‘El Niño’. A ação será feita por servidores da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil, com o apoio dos Bombeiros Voluntários, que se reuniram nesta quarta-feira para traçar as estratégias do calendárioAs instituições de ensino receberão os representantes a partir desta semana.

Os órgãos trabalharão em conjunto com base no protocolo de ações a partir das informações sobre o evento climático, previsto para acontecer de outubro de 2026 a janeiro de 2027.

Nossa meta é visitar as escolas das redes municipal, estadual e particular de nossa cidade para abordar os efeitos do Super ‘El Nino’ e preparar o corpo docente para casos de calor intenso e chuvas fortes, previstos para os próximos mesesIniciaremos pelas escolas, mas outros pontos públicos estão sendo estudados para receber a mesma orientação”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi.

Desde o início de junho, Nova Odessa vem discutindo estratégias para enfrentar os impactos previstos do ‘El Niño’. Em reunião técnica entre as secretarias, o município debateu ações voltadas à prevenção de enchentes, queimadas e outros efeitos que poderão ser provocados pela intensificação do fenômeno.

A Prefeitura já havia realizado uma reunião intersetorial para discutir medidas voltadas ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos que estão sendo previstos por especialistas, caso se confirme a persistência das condições de ‘El Niño’. Na ocasião, foram discutidas estratégias a serem adotadas pelo município diante de situações como chuvas intensas, estiagens prolongadas, ondas de calor e queimadas. Com a proximidade de outubro e diante das condições climáticas que temos vivido, já daremos início ao protocolo pelas escolas, orientando professores, coordenadores e diretores”, finalizou Brocchi.

O ‘El Niño’ caracteriza-se pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que influencia as condições climáticas em diferentes partes do planeta. Especialistas indicam mais de 95% de chance de ocorrência e persistência do fenômeno ao longo dos próximos meses.

PROTOCOLO

Os órgãos criaram um protocolo, manual de situação de risco, de ações a partir de informações sobre o efeito climático ‘El Niño’:

* Em caso de temporal ou vendaval, encaminhar os alunos para o local mais seguro da escola, definido pela direção da escola (exemplo: longe de árvores ou de estruturas de grande porte que tenham risco de queda).

* Havendo queda de árvore, energia, destelhamento ou qualquer outra ocorrência que ofereça risco, acione imediatamente a Defesa Civil ou os demais órgãos.

* Em caso de queda de cabo ou curto-circuito, evite contato com equipamentos elétricos.

* Nos dias quentes, procure deixar o ambiente mais arejado, bem como evite atividades físicas entre 10h e 16h, e estimule a hidratação constante dos alunos.

Em caso de emergência, a escola deve acionar um dos seguintes telefones:

Defesa Civil: 3476.4219 ou Whatsapp 9.9416.2124

Meio Ambiente: 3476.5728

Guarda Municipal: 3466.1900

Corpo de Bombeiros: 193

Bombeiros Voluntários: 2216.0193

 

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