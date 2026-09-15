O PT de Americana reuniu parte da militância esta terça-feira para organizar uma caminhada com esposa de Fernando Haddad Ana Estela.

A atividade foi no calçadão central da cidade e reuniu militantes antigos da legenda.

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Americana teve praticamente toda uma semana de chuvas e as precipitações deram uma trégua na cidade e na região. Apesar do tempo fechado, o time se mostrou animado.

Haddad está em segundo em todas as pesquisas e luta para tirar a diferença e a vantagem do governador candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Vídeo- PT traz Ana Estela Haddad a Americana