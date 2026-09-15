Rafinha e Samuelzinho, jovens talentos da Equipe Tozi/SCB, voltaram a levar o nome de Americana ao topo do pódio nacional no cenário do Jiu-Jitsu. Os atletas Rafael Perassa Longo (Rafinha) e Samuel Costa Filho (Samuelzinho) conquistaram pódio no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono.

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O torneio foi realizado no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13 de Setembro (último final de semana).

A conquista coloca os atletas de Americana entre os melhores do Brasil. Samuel Costa é hoje líder da equipe SCB de Americana e destaca o trabalho sério e comprometido realizado com os atletas.

“São horas de treino seja na parte técnica, preparo físico, mental, além da rotina normal de estudos dos atletas”.

Rafinha e Samuelzinho e equipe

Costa ainda destaca, “Procuramos em primeiro lugar auxiliar na formação de cidadãos conscientes, disciplinados e empáticos”.