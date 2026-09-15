Prefeito acompanha mutirão de cirurgias no Cidade Saúde

Prefeito Rafael Piovezan acompanha mutirão de cirurgias de catarata no Cidade Saúde

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou nesta segunda-feira (14) o mutirão de cirurgias de catarata realizado no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”. Nesta etapa, 41 pacientes realizaram o procedimento, ampliando o acesso da população ao atendimento oftalmológico oferecido pela rede municipal.

A ação terá continuidade na próxima segunda-feira, no dia 21 de setembro, com outras 50 cirurgias agendadas. Em agosto, o Complexo realizou 86 cirurgias de catarata em dois dias de mutirão.

Essa é a primeira vez na história que cirurgias de catarata são realizadas em um serviço próprio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os procedimentos ocorrem no Centro de Procedimentos Ambulatoriais do Cidade Saúde.

Nos dois primeiros meses de atendimento, o equipamento já ultrapassou a marca de 26 mil atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos. O espaço reúne uma estrutura voltada à ampliação e qualificação dos serviços oferecidos à população.

“Ofertar cirurgias de catarata dentro de um serviço próprio da Prefeitura é um marco para a Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Pela primeira vez, a nossa cidade tem estrutura própria para fazer esse procedimento e oferecer esse cuidado diretamente à população. É muito bom vir aqui e perceber a gratidão e o orgulho de quem passa por aqui, ouvindo as pessoas elogiarem um dos equipamentos de saúde mais completos da nossa região”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde foi inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan no final de junho e colocado em funcionamento em julho.

Foram investidos R$ 25 milhões na unidade, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O Complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio dispõe de estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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