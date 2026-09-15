Prefeitura detalha políticas de defesa de mulheres a Jacira

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A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) recebeu um ofício da prefeitura de Americana em resposta ao requerimento nº 853/2026, em que solicitou informações sobre o atendimento e as políticas públicas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica no município.

Segundo a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, as mulheres podem contar com atendimento do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), além do Programa Americana por Elas e o Protocolo Municipal de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que estabelece fluxos para acolhimento, encaminhamento e acompanhamento das vítimas. “A violência doméstica constitui grave problema social e de segurança pública, exigindo uma rede de atendimento estruturada, integrada e capaz de oferecer acolhimento, orientação, proteção e encaminhamento às vítimas”, afirma Jacira

A prefeitura informou ainda que são realizadas capacitações permanentes dos profissionais da rede, campanhas de conscientização, palestras, rodas de conversa e distribuição de materiais educativos sobre os tipos de violência, direitos e canais de acesso à proteção. O Comitê Americana por Elas realiza reuniões mensais para discutir demandas, avaliar os fluxos de atendimento e propor ações de prevenção e proteção.

Entre as iniciativas realizadas em 2026, a administração municipal destacou a ação do Ônibus SP Por Todas, que esteve em Americana nos dias 10 e 11 de junho e registrou aproximadamente 200 atendimentos. Também foram realizadas ações durante o Agosto Lilás, incluindo atividades nos serviços da rede, seminário sobre o Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência e o 1º Fórum Municipal de Combate à Violência contra a Mulher.

“A resposta reforça a importância de acompanhar de forma permanente a rede de proteção e garantir que as mulheres tenham acesso à informação, acolhimento e aos serviços necessários para romper o ciclo da violência”, avaliou Jacira.

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